Сборная США - первый победитель Лиги Наций КОНКАКАФ

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В финальном матче Лиги Наций КОНКАКАФ сборная США оказалась сильнее Мексики.

Основное время встречи завершилось ничьей 2:2, а в овертаймах американцы благодаря голу Кристиана Пулишича добыли итоговую победу.

США - Мексика - 3:2

Голы: Корона, 2 - 0:1; Рейна, 27 - 1:1; Лайнес, 79 - 1:2; Маккенни, 82 - 2:2; Пулишич, 114 (пен.) - 3:2.

США стали первыми победителями Лиги Наций КОНКАКАФ.

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