Сборная США - первый победитель Лиги Наций КОНКАКАФ

Теги сшамексика

Сборная США - первый победитель Лиги Наций КОНКАКАФ

Фото твиттер Planet Fútbol

В финальном матче Лиги Наций КОНКАКАФ сборная США оказалась сильнее Мексики.

Основное время встречи завершилось ничьей 2:2, а в овертаймах американцы благодаря голу Кристиана Пулишича добыли итоговую победу.

США - Мексика - 3:2

Голы: Корона, 2 - 0:1; Рейна, 27 - 1:1; Лайнес, 79 - 1:2; Маккенни, 82 - 2:2; Пулишич, 114 (пен.) - 3:2.

США стали первыми победителями Лиги Наций КОНКАКАФ.

Не пропустите: Германия - победитель молодежного Евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Мексика Мексика 2 4
2 США США 2 4
3 Канада Канада 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов