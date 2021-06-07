Сборная США - первый победитель Лиги Наций КОНКАКАФ
В финальном матче Лиги Наций КОНКАКАФ сборная США оказалась сильнее Мексики.
Основное время встречи завершилось ничьей 2:2, а в овертаймах американцы благодаря голу Кристиана Пулишича добыли итоговую победу.
США - Мексика - 3:2
Голы: Корона, 2 - 0:1; Рейна, 27 - 1:1; Лайнес, 79 - 1:2; Маккенни, 82 - 2:2; Пулишич, 114 (пен.) - 3:2.
США стали первыми победителями Лиги Наций КОНКАКАФ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Мексика
|2
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|США
|2
|4
|3
|Канада
|2
|0