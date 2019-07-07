Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира

Теги сшанидерландыженский кубок мира

Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира

В финале женского Чемпионата Мира сборная США одержала победу над Нидерландами.

Таким образом, американки выиграли турнир второй раз кряду и стали четырехкратными чемпионками мира. Напомним, что турнир существует с 1991 года.

США - Нидерланды 2:0

Голы: Рапино (пен), 61 - 1:0, Лавелль, 69 - 2:0

США: Нихер, Данн, Сауэрбранн, Далькемпер, О’Хара (Кригер, 46), Мевис, Эртс, Лавелль, Рапино (Пресс, 79), Хит (Ллойд, 87), Морган.

Нидерланды: ван Венендаль, Блодворт, дер Граг, Деккер (ван де Санден, 73), ван Лунтерен, Спитце, ван де Донк, Грунен, Мартенс (Роорд, 69), Беренстейн, Мидема.

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3 Нидерланды Нидерланды 3 4
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Группа B М О
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2 Норвегия Норвегия 3 7
3 Thailand Thailand 3 3
4 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 0
Группа C М О
1 Japan Japan 3 9
2 Cameroon Cameroon 3 6
3 Швейцария Швейцария 3 3
4 Ecuador Ecuador 3 0
Группа D М О
1 United States United States 3 7
2 Australia Australia 3 4
3 Швеция Швеция 3 3
4 Nigeria Nigeria 3 1
Группа E М О
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