Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира
В финале женского Чемпионата Мира сборная США одержала победу над Нидерландами.
Таким образом, американки выиграли турнир второй раз кряду и стали четырехкратными чемпионками мира. Напомним, что турнир существует с 1991 года.
США - Нидерланды 2:0
Голы: Рапино (пен), 61 - 1:0, Лавелль, 69 - 2:0
США: Нихер, Данн, Сауэрбранн, Далькемпер, О’Хара (Кригер, 46), Мевис, Эртс, Лавелль, Рапино (Пресс, 79), Хит (Ллойд, 87), Морган.
Нидерланды: ван Венендаль, Блодворт, дер Граг, Деккер (ван де Санден, 73), ван Лунтерен, Спитце, ван де Донк, Грунен, Мартенс (Роорд, 69), Беренстейн, Мидема.
Читайте также: Большой турнир с 50-ого раза, длиннющие фамилии и французская основа: почему сборная Мадагаскара творит историю на КАН 2019? | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бразилия и Перу назвали составы на финал Кубка Америки
-
1
Месси может получить двухлетнее отстранение от игр за сборную Аргентины
-
Азар выбирает между двумя игровыми номерами
-
Тарасов прокомментировал уход из "Локомотива"
-
Мадагаскар выбил ДР Конго из Кубка Африки
-
Румынский журналист рассказал о предложении "Спартака" по Хаджи
-
Де Хеа согласился на условия "Манчестер Юнайтед" по новому контракту
-
Конте: "Интеру" нужно преодолеть пропасть между нами и "Ювентусом"
-
Хамес хочет уйти в "Атлетико"
-
Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира
-
"Краснодар" уступил "Крыльям Советов", "Уфа" разгромила "Вакер"
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать Погба при одном условии
-
Дани Алвес все еще на карандаше у "Барселоны"
-
3
Месси: "Аргентина покидает Кубок Америки с наградой, но с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив"
-
"Ростов" проиграл "Ганноверу" в товарищеском матче
-
Де Лигт сомневается в переходе в "Ювентус"
-
Тотти может получить должность в "Реале"
-
"Зениту" интересен защитник "Милана"
-
Доннарумма решил остаться в "Милане"
-
Сутормин близок к переходу в "Зенит"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Canada
|3
|5
|2
|China PR
|3
|4
|3
|Нидерланды
|3
|4
|4
|New Zealand
|3
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Норвегия
|3
|7
|3
|Thailand
|3
|3
|4
|Côte d'Ivoire
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Japan
|3
|9
|2
|Cameroon
|3
|6
|3
|Швейцария
|3
|3
|4
|Ecuador
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|United States
|3
|7
|2
|Australia
|3
|4
|3
|Швеция
|3
|3
|4
|Nigeria
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Brazil
|3
|9
|2
|Korea Republic
|3
|4
|3
|Costa Rica
|3
|2
|4
|Испания
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Франция
|3
|6
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Colombia
|3
|4
|4
|Mexico
|3
|1