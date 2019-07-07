Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира

В финале женского Чемпионата Мира сборная США одержала победу над Нидерландами.

Таким образом, американки выиграли турнир второй раз кряду и стали четырехкратными чемпионками мира. Напомним, что турнир существует с 1991 года.

США - Нидерланды 2:0

Голы: Рапино (пен), 61 - 1:0, Лавелль, 69 - 2:0

США: Нихер, Данн, Сауэрбранн, Далькемпер, О’Хара (Кригер, 46), Мевис, Эртс, Лавелль, Рапино (Пресс, 79), Хит (Ллойд, 87), Морган.

Нидерланды: ван Венендаль, Блодворт, дер Граг, Деккер (ван де Санден, 73), ван Лунтерен, Спитце, ван де Донк, Грунен, Мартенс (Роорд, 69), Беренстейн, Мидема.

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