Сборная США пропустит ЧМ впервые за 32 года

Сборная США уступила в заключительном матче квалификации ЧМ-2018 Тринидаду и Тобаго (1:2) и не смогла пробиться в финальный турнир мирового первенства.

Таким образом, американцы не попали на Чемпионат Мира впервые с 1986 года. | soccernews.ru