Сборная США пропустит ЧМ впервые за 32 года

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Сборная США пропустит ЧМ впервые за 32 годаСборная США уступила в заключительном матче квалификации ЧМ-2018 Тринидаду и Тобаго (1:2) и не смогла пробиться в финальный турнир мирового первенства.

Таким образом, американцы не попали на Чемпионат Мира впервые с 1986 года. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Мексика 9 21
2 Коста-Рика 9 16
3 США 9 12
4 Панама 9 10
5 Гондурас 9 10
6 Тринидад и Тобаго 9 3
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