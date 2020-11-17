Сборная США разгромила команду Панамы, Босния оказалась сильнее Коста-Рики в товарищеских матчах
Сборная США разгромила команду Панамы в товарищеском матче.
В другой встрече Босния оказалась сильнее Коста-Рики.
США - Панама - 6:2 (3:1)
Голы: Фахардо, 8 - 0:1, Рейна, 18 - 1:1, Джоаккини, 22 - 2:1, Джоаккини, 26 - 3:1, Фахардо, 79 - 3:2, Сото, 83 - 4:2, Ллетджет, 87 - 5:2, Сото, 90+1 - 6:2.
Баскония - Коста-Рика - 2:1 (1:0)
Голы: Муниаин, 11 - 1:0, Мойя, 70 - 1:1, Нуньес, 90+4 - 2:1.
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|Группа B
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|О
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|Испания
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|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
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|М
|О
|1
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|Дания
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|5
|3
|Перу
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|4
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|1
|Группа E
|М
|О
|1
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|3
|7
|2
|Швейцария
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|5
|3
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|4
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|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3