Сборная США разгромила команду Панамы, Босния оказалась сильнее Коста-Рики в товарищеских матчах

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Сборная США разгромила команду Панамы, Босния оказалась сильнее Коста-Рики в товарищеских матчах

Сборная США разгромила команду Панамы в товарищеском матче. 

В другой встрече Босния оказалась сильнее Коста-Рики.

США - Панама - 6:2 (3:1)

Голы: Фахардо, 8 - 0:1, Рейна, 18 - 1:1, Джоаккини, 22 - 2:1, Джоаккини, 26 - 3:1, Фахардо, 79 - 3:2, Сото, 83 - 4:2, Ллетджет, 87 - 5:2, Сото, 90+1 - 6:2.

Баскония - Коста-Рика - 2:1 (1:0)

Голы: Муниаин, 11 - 1:0, Мойя, 70 - 1:1, Нуньес, 90+4 - 2:1.

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