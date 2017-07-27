Сборная США стала обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ

Теги сшаямайка

Сборная США стала обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ

В финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США обыграла национальную команду Ямайки со счётом 2:1 и стала обладателем трофея.

США – Ямайка - 2:1

Голы: Алтидор, 45 - 1:0, Уотсон, 50 - 1:1, Моррис, 88 - 2:1.

США: Ховард, Безлер, Гонсалес, Вильяфанья, Акоста (Демпси, 55), Зуси, Нагбе (Маккарти, 90), Брэдли, Арриола (Зардес, 76), Алтидор, Моррис.

Ямайка: Блэйк (Миллер, 23), Ричи (Ламберт, 87), Тэйлор, Лауэ, Фишер, Лоуренс, Пауэлл, Уотсон, Уильямс, Мэттокс (Бюрке, 90), Гордон.

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