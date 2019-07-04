Сборная США стала вторым финалистом Золотого Кубка КОНКАКАФ

Теги сшаямайка

Сборная США стала вторым финалистом Золотого Кубка КОНКАКАФ

Во втором полуфинальном матче Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная США добыла уверенную победу над Ямайкой со счетом 3:1.

В составе американцев дублем отличился Кристиан Пулишич, ещё один мяч в активе Уэстона Маккенни, гол престижа на счету Шамара Николсона.

Ямайка – США - 1:3

Голы: Маккенни, 9 - 0:1, Пулишич, 52 - 0:2, Николсон, 69 - 1:2, Пулишич, 87 - 1:3.

Ямайка: Блэйк, Пауэлл, Фрэнсис, Лоуренс, Уотсон, Васселл (Льюис, 83), Уильямс, Бэйли, Хектор, Мэттокс (Браун, 74), Флеммингс (Николсон, 65).

США: Стеффен, Рим, Лонг, Мязга, Кэннон, Арриола (Ловитц, 88), Брэдли, Пулишич, Маккенни, Моррис (Ролдан, 70), Алтидор (Зардес, 56).

В финале турнира США сыграют с Мексикой, которая днём ранее взяла верх над Гаити.

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