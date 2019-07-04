Сборная США стала вторым финалистом Золотого Кубка КОНКАКАФ

Во втором полуфинальном матче Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная США добыла уверенную победу над Ямайкой со счетом 3:1.

В составе американцев дублем отличился Кристиан Пулишич, ещё один мяч в активе Уэстона Маккенни, гол престижа на счету Шамара Николсона.

Ямайка – США - 1:3

Голы: Маккенни, 9 - 0:1, Пулишич, 52 - 0:2, Николсон, 69 - 1:2, Пулишич, 87 - 1:3.

Ямайка: Блэйк, Пауэлл, Фрэнсис, Лоуренс, Уотсон, Васселл (Льюис, 83), Уильямс, Бэйли, Хектор, Мэттокс (Браун, 74), Флеммингс (Николсон, 65).

США: Стеффен, Рим, Лонг, Мязга, Кэннон, Арриола (Ловитц, 88), Брэдли, Пулишич, Маккенни, Моррис (Ролдан, 70), Алтидор (Зардес, 56).

В финале турнира США сыграют с Мексикой, которая днём ранее взяла верх над Гаити.

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