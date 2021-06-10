Сборная США в товарищеском матче разгромила Коста-Рику

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Сборная США в товарищеском матче разгромила Коста-Рику

Фото твиттер Stars and Stripes FC

В Сэнди состоялась контрольная игра между сборными США и Коста-Рики.

Американцы разгромили соперника со счётом 4:0, забив по два гола в каждом из таймов.

США - Коста-Рика - 4:0

Голы: 1:0 - Ааронсон, 8; 2:0 - Дайк, 42; 3:0 - Кэннон, 52; 4:0 - Рейна (пен), 77.

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