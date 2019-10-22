Сборная СССР обыграла "Динамо" в матче в честь 90-летия Льва Яшина
В товарищеском матче в честь 90-летия со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина сборная СССР выиграла у ветеранов московского "Динамо" со счетом 5:4.
Победу "советской" сборной принесли Андрей Тихонов, сделавший дубль, а также Олег Корнаухов, Валерий Шмаров и Дмитрий Кузнецов. За "Динамо" дублем отметился Дмитрий Булыкин, а также забивали Ролан Гусев и Эрик Корчагин.
Сборная СССР - "Динамо" - 5:4
Голы: Тихонов (2), Корнаухов, Шмаров, Кузнецов — Булыкин (2), Гусев, Корчагин
Яшин выступал за "Динамо" с 1950 по 1971 годы. За сборную СССР сыграл 74 матча. 5-кратный чемпион СССР, 3-кратный обладатель Кубка СССР, чемпион Европы-1960. Яшин является единственным вратарем в истории, который получал "Золотой мяч".
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