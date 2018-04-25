Сборная свободных агентов лета 2018
До открытия летнего трансферного окна осталось не так уж много времени, поэтому ведущие клубы Европы уже давно начали строить на него свои планы. Но наряду с дорогостоящими приобретениями гранды не забывают обращать внимание и на игроков, которых можно будет заполучить бесплатно.
Представляем сборную команду, составленную из лучших футболистов на своих позициях, которые по окончанию текущего сезона получат статус свободного агента.
Вратарь - ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН
Возраст: 40
Текущий клуб: "Ювентус"
Статистика выступлений в сезоне: 30 матчей, 25 пропущенных мячей
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 2 миллиона евро
Правый защитник - РАФИНЬЯ
Возраст: 32
Текущий клуб: "Бавария"
Статистика выступлений в сезоне: 35 матчей, 3 результативные передачи
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 3,5 миллиона евро
Центральный защитник - СТЕФАН ДЕ ВРЕЙ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Лацио"
Статистика выступлений в сезоне: 43 матча, 7 забитых мячей
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 40 миллионов евро
Центральный защитник - ДЖОРДЖИО КЬЕЛЛИНИ
Возраст: 33
Текущий клуб: "Ювентус"
Статистика выступлений в сезоне: 38 матчей, 2 результативные передачи
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 10 миллионов евро
Левый защитник - ЛЮК ШОУ
Возраст: 22
Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Статистика выступлений в сезоне: 20 матчей
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 15 миллионов евро
Опорный полузащитник - ЭМРЕ ДЖАН
Возраст: 24
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Статистика выступлений в сезоне: 37 матчей, 6 забитых мячей, 5 результативных передач
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 28 миллионов евро
Центральный полузащитник - МАКС МАЙЕР
Возраст: 22
Текущий клуб: "Шальке"
Статистика выступлений в сезоне: 28 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 20 миллионов евро
Центральный полузащитник - ДЖЕК УИЛШЕР
Возраст: 26
Текущий клуб: "Арсенал"
Статистика выступлений в сезоне: 37 матчей, 2 забитых мяча, 5 результативных передач
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 18 миллионов евро
Правый вингер - АРЬЕН РОББЕН
Возраст: 34
Текущий клуб: "Бавария"
Статистика выступлений в сезоне: 33 матча, 7 забитых мячей, 12 результативных передач
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 9 миллионов евро
Левый вингер - ФРАНК РИБЕРИ
Возраст: 35
Текущий клуб: "Бавария"
Статистика выступлений в сезоне: 30 матчей, 6 забитых мячей, 6 результативных передач
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 5 миллионов евро
Форвард - МАРИО БАЛОТЕЛЛИ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Ницца"
Статистика выступлений в сезоне: 33 матча, 22 забитых мяча, 1 результативная передача
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 22 миллиона евро
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Эвертон
|35
|45
|9
|Лестер Сити
|34
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25