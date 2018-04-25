Сборная свободных агентов лета 2018

Теги джанлуиджи буффонарьен роббенфранк рибери

Сборная свободных агентов лета 2018До открытия летнего трансферного окна осталось не так уж много времени, поэтому ведущие клубы Европы уже давно начали строить на него свои планы. Но наряду с дорогостоящими приобретениями гранды не забывают обращать внимание и на игроков, которых можно будет заполучить бесплатно.

Представляем сборную команду, составленную из лучших футболистов на своих позициях, которые по окончанию текущего сезона получат статус свободного агента.

Вратарь - ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН

Возраст: 40

Текущий клуб: "Ювентус"

Статистика выступлений в сезоне: 30 матчей, 25 пропущенных мячей

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 2 миллиона евро

Правый защитник - РАФИНЬЯ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Бавария"

Статистика выступлений в сезоне: 35 матчей, 3 результативные передачи

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 3,5 миллиона евро

Центральный защитник - СТЕФАН ДЕ ВРЕЙ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Лацио"

Статистика выступлений в сезоне: 43 матча, 7 забитых мячей

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 40 миллионов евро

Центральный защитник - ДЖОРДЖИО КЬЕЛЛИНИ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Ювентус"

Статистика выступлений в сезоне: 38 матчей, 2 результативные передачи

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 10 миллионов евро

Левый защитник - ЛЮК ШОУ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Статистика выступлений в сезоне: 20 матчей

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 15 миллионов евро

Опорный полузащитник - ЭМРЕ ДЖАН

Возраст: 24

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Статистика выступлений в сезоне: 37 матчей, 6 забитых мячей, 5 результативных передач

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 28 миллионов евро

Центральный полузащитник - МАКС МАЙЕР

Возраст: 22

Текущий клуб: "Шальке"

Статистика выступлений в сезоне: 28 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 20 миллионов евро

Центральный полузащитник - ДЖЕК УИЛШЕР

Возраст: 26

Текущий клуб: "Арсенал"

Статистика выступлений в сезоне: 37 матчей, 2 забитых мяча, 5 результативных передач

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 18 миллионов евро

Правый вингер - АРЬЕН РОББЕН

Возраст: 34

Текущий клуб: "Бавария"

Статистика выступлений в сезоне: 33 матча, 7 забитых мячей, 12 результативных передач

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 9 миллионов евро

Левый вингер - ФРАНК РИБЕРИ

Возраст: 35

Текущий клуб: "Бавария"

Статистика выступлений в сезоне: 30 матчей, 6 забитых мячей, 6 результативных передач

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 5 миллионов евро

Форвард - МАРИО БАЛОТЕЛЛИ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Ницца"

Статистика выступлений в сезоне: 33 матча, 22 забитых мяча, 1 результативная передача

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 22 миллиона евро

Итоговая схема:

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Шоу - не свободный агент

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