Сборная свободных агентов, подписанных "Ювентусом" в XXI веке

Вчера туринский "Ювентус" официально объявил о подписании полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана. 24-летний хавбек перешел в стан "старой синьоры" уже традиционно на правах свободного агента. Только в XXI веке "Юве" подписал на бесплатной основе игроков на довольно приличную команду. Вот наиболее удачные из этих трансферов.

Вратарь - НЕТО

Подписан в: 2015-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 22 матча, 13 пропущенных мячей

Центральный защитник - РОБЕРТ КОВАЧ

Подписан в: 2005-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 43 матча, 1 забитый мяч

Центральный защитник - ФАБИО КАННАВАРО

Подписан в: 2009-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 33 матча, 1 результативная передача

Центральный защитник - ОЛАФ МЕЛЛЬБЕРГ

Подписан в: 2008-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 38 матчей, 2 забитых мяча

Правый латераль - ДАНИ АЛВЕС

Подписан в: 2016-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 33 матча, 6 забитых мячей, 7 результативных передач

Левый латераль - КИНГСЛИ КОМАН

Подписан в: 2014-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 22 матча, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи

Центральный полузащитник - ЭМРЕ ДЖАН

Подписан в: 2018-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 0 матчей

Центральный полузащитник - АНДРЕА ПИРЛО

Подписан в: 2011-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 164 матча, 19 забитых мячей, 38 результативных передач

Центральный полузащитник - САМИ ХЕДИРА

Подписан в: 2015-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 110 матчей, 19 забитых мячей, 14 результативных передач

Плеймейкер - ПОЛЬ ПОГБА

Подписан в: 2012-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 178 матчей, 34 забитых мяча, 43 результативные передачи

Форвард - ФЕРНАНДО ЛЬОРЕНТЕ

Подписан в: 2013-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 92 матча, 27 забитых мячей, 10 результативных передач

Итоговая схема:

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