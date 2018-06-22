Сборная свободных агентов, подписанных "Ювентусом" в XXI веке

1 Теги ювентусэмре джанандреа пирло

Сборная свободных агентов, подписанных "Ювентусом" в XXI векеВчера туринский "Ювентус" официально объявил о подписании полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана. 24-летний хавбек перешел в стан "старой синьоры" уже традиционно на правах свободного агента. Только в XXI веке "Юве" подписал на бесплатной основе игроков на довольно приличную команду. Вот наиболее удачные из этих трансферов.

Вратарь - НЕТО

Подписан в: 2015-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 22 матча, 13 пропущенных мячей 

Центральный защитник - РОБЕРТ КОВАЧ

Подписан в: 2005-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 43 матча, 1 забитый мяч

Центральный защитник - ФАБИО КАННАВАРО

Подписан в: 2009-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 33 матча, 1 результативная передача 

Центральный защитник - ОЛАФ МЕЛЛЬБЕРГ

Подписан в: 2008-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 38 матчей, 2 забитых мяча

Правый латераль - ДАНИ АЛВЕС

Подписан в: 2016-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 33 матча, 6 забитых мячей, 7 результативных передач

Левый латераль - КИНГСЛИ КОМАН

Подписан в: 2014-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 22 матча, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи

Центральный полузащитник - ЭМРЕ ДЖАН

Подписан в: 2018-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 0 матчей

Центральный полузащитник - АНДРЕА ПИРЛО

Подписан в: 2011-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 164 матча, 19 забитых мячей, 38 результативных передач

Центральный полузащитник - САМИ ХЕДИРА

Подписан в: 2015-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 110 матчей, 19 забитых мячей, 14 результативных передач

Плеймейкер - ПОЛЬ ПОГБА

Подписан в: 2012-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 178 матчей, 34 забитых мяча, 43 результативные передачи

Форвард - ФЕРНАНДО ЛЬОРЕНТЕ

Подписан в: 2013-м году

Статистика выступлений за "Ювентус": 92 матча, 27 забитых мячей, 10 результативных передач

Итоговая схема:

Не пропустите: символическая сборная первого тура группового этапа Чемпионата Мира. | soccernews.ru

Комментарии
Троглодит

Впечатляет...

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов