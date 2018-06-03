Сборная Туниса определилась с итоговой заявкой на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Туниса определился с итоговой заявкой команды на Чемпионат Мира 2018 года.

Вратари: Аймен Матлути ("Аль-Батин"), Фарук Бен-Мустафа ("Аль-Шабаб"), Муэ Ассен ("Шатору");

Защитники: Хамди Наггез ("Замалек"), Дилан Бронн ("Гент"), Рами Бедуи ("Сетиф"), Йоан Беналуан ("Лестер"), Сиам Бен-Юссеф ("Касымпаша"), Яссин Мерия ("Сфаксьен"), Уссама Хаддади ("Дижон"), Али Маалул ("Аль-Ахли Джидда");

Полузащитники: Элье Скири ("Монпелье"), Мохамед Бен-Амор ("Аль-Ахли Джидда"), Гилан Шалали ("Эсперанс"), Ферджани Сасси ("Ан-Наср"), Ахмед Халил ("Клуб Африкэн"), Саиф-Эдин Хауи ("Труа");

Нападающие: Фахреддин Бен-Юссеф ("Аль-Иттифак"), Вахби Хазри ("Ренн"), Анис Бадри ("Эсперанс"), Бассем Срарфи ("Ницца"), Наис Слити ("Дижон"), Сабер Хелифа ("Клуб Африкэн").

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Туниса сыграет с Бельгией, Панамой и Англией.

Не пропустите: Сборная Австралии огласила итоговую заявку на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru