Сборная Туниса определилась с итоговой заявкой на ЧМ-2018

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Сборная Туниса определилась с итоговой заявкой на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Туниса определился с итоговой заявкой команды на Чемпионат Мира 2018 года.

Вратари: Аймен Матлути ("Аль-Батин"), Фарук Бен-Мустафа ("Аль-Шабаб"), Муэ Ассен ("Шатору"); 

Защитники: Хамди Наггез ("Замалек"), Дилан Бронн ("Гент"), Рами Бедуи ("Сетиф"), Йоан Беналуан ("Лестер"), Сиам Бен-Юссеф ("Касымпаша"), Яссин Мерия ("Сфаксьен"), Уссама Хаддади ("Дижон"), Али Маалул ("Аль-Ахли Джидда"); 

Полузащитники: Элье Скири ("Монпелье"), Мохамед Бен-Амор ("Аль-Ахли Джидда"), Гилан Шалали ("Эсперанс"), Ферджани Сасси ("Ан-Наср"), Ахмед Халил ("Клуб Африкэн"), Саиф-Эдин Хауи ("Труа");

Нападающие: Фахреддин Бен-Юссеф ("Аль-Иттифак"), Вахби Хазри ("Ренн"), Анис Бадри ("Эсперанс"), Бассем Срарфи ("Ницца"), Наис Слити ("Дижон"), Сабер Хелифа ("Клуб Африкэн"). 

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Туниса сыграет с Бельгией, Панамой и Англией.

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