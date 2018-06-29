Сборная Туниса победила на Чемпионате Мира впервые за 40 лет

В рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Туниса обыграла национальную команду Панамы со счётом 2:1.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, "карфагенские орлы" победили на мундиале впервые за 40 лет. В предыдущий раз тунисцы триумфовали 2 июня 1978 года в матче с Мексикой.

Стоит отметить, что сборная Туниса за этот период приняла участие в пяти Чемпионатах Мира. | http://soccernews.ru