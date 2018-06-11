Сборная Туниса прибыла в Россию на ЧМ-2018

Сборная Туниса прибыла в Россию на Чемпионат Мира 2018 года, сообщает официальный твиттер турнира.

"Карфагенские орлы" прилетели в Москву, после чего отправились в отель "Imperial Park Hotel & Spa".

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Туниса сыграет с Англией, Бельгией и Панамой.

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