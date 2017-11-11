Сборная Туниса сыграла вничью с Ливией и вышла на ЧМ-2018

Сборная Туниса после ничьи с Ливией возглавила отборочную группу А и завоевала путевку на ЧМ-2018.

В другом поединке группы ДР Конго одержала победу над Гвинеей.

Тунис - Ливия 0:0

ДР Конго - Гвинея 3:1

Голы: Сидибе (аг), 62 - 1:0, Кейта, 71 - 1:1, Болинжи, 90 - 2:1, Кебано, 90 - 3:1

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