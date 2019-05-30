Сборная Турции обыграла Грецию в товарищеском матче

В рамках товарищеского матча сборная Турции оказалась сильнее Греции.

Отметим, что 8 июня сборную Турции ожидает матч с Францией в рамках отборочного раунда к Евро-2020, а Греция примет Италию.

Турция - Греция 2:1

Голы: Ундер, 11 - 1:0, Караман, 17 - 2:0, Курбелис, 90 - 2:1

Турция: Чакыр, Мераш, Сангаре, Айхан, Сеюнджю, Йокушлу (Текдемир, 61), Языджи (Кахведжи, 46), Ундер (Белезоглу, 80), Туфан (Озъякуп, 46), Караман (Омюр, 46), Тосун (Ялчин, 55).

Греция: Пасхалакис, Курбелис, Кутрис (Стафилидис, 46), Валерьянос (Бухалакис, 54), Сиопис (Манталос, 75), Мавриас (Коцирас, 73), Масурас (Дурмишай, 65), Пелкас (Коловос, 46), Фортунис, Самарис, Кулурис.

Предупреждения: Курбелис (67), Озъякуп (68).

Читайте также: Предшественники "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"! Вспоминаем мононациональные финалы Лиги Чемпионов. Часть 2. | http://soccernews.ru