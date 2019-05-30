Сборная Турции обыграла Грецию в товарищеском матче
В рамках товарищеского матча сборная Турции оказалась сильнее Греции.
Отметим, что 8 июня сборную Турции ожидает матч с Францией в рамках отборочного раунда к Евро-2020, а Греция примет Италию.
Турция - Греция 2:1
Голы: Ундер, 11 - 1:0, Караман, 17 - 2:0, Курбелис, 90 - 2:1
Турция: Чакыр, Мераш, Сангаре, Айхан, Сеюнджю, Йокушлу (Текдемир, 61), Языджи (Кахведжи, 46), Ундер (Белезоглу, 80), Туфан (Озъякуп, 46), Караман (Омюр, 46), Тосун (Ялчин, 55).
Греция: Пасхалакис, Курбелис, Кутрис (Стафилидис, 46), Валерьянос (Бухалакис, 54), Сиопис (Манталос, 75), Мавриас (Коцирас, 73), Масурас (Дурмишай, 65), Пелкас (Коловос, 46), Фортунис, Самарис, Кулурис.
Предупреждения: Курбелис (67), Озъякуп (68).
Читайте также: Предшественники "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"! Вспоминаем мононациональные финалы Лиги Чемпионов. Часть 2. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны доходы Канделаки в 2018 году
-
18-летний норвежец забил 9 голов в матче молодежного Чемпионата Мира
-
"Крылья Советов" вырвали победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в РПЛ
-
Турецкие клубы нацелились на Джанаева
-
"Уфа" обыграла "Томь" в первом стыковом матче за место в РПЛ
Лента новостей
-
Семак поборется за премию "Открытие года"
-
Уругвай представил заявку на Кубок Америки
-
"Ланс" и "Дижон" сыграли вничью в матче за место в Лиге 1
-
"Манчестер Сити" отклонил предложение "Баварии" по Сане
-
Сборная Турции обыграла Грецию в товарищеском матче
-
1
Стали известны доходы Канделаки в 2018 году
-
"Динамо" заинтересовано в бразильском хавбеке
-
Силлессен недоволен позицией "Барселоны" по своему трансферу
-
1
"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" стоимость Лукаку
-
"Локомотив" хочет подписать нападающего "Тоттенхэма"
-
"Шахтер" и "Динамо" победами завершили чемпионат сезона 2018/19
-
18-летний норвежец забил 9 голов в матче молодежного Чемпионата Мира
-
"Крылья Советов" вырвали победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в РПЛ
-
Рамос: "Еще не знаю, поеду ли в Китай в будущем"
-
Три московских клуба нацелились на форварда "Краснодара"
-
"Бетис" хочет увести Рабьо из-под носа европейских топ-клубов
-
«Интер» намерен продлить Хандановича
-
Турецкие клубы нацелились на Джанаева
-
Давид Луиз: "Кем заменить Азара в "Челси"? Можно купить Месси или Роналду"
-
Азар - лучший игрок недели в Лиге Европы