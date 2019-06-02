Сборная Турции обыграла Узбекистан в товарищеском матче, Люксембург вырвал ничью у Мадагаскара
В рамках товарищеских матчей сборная Турции одолела Узбекистан, а Люксембург сыграл вничью с Мадагаскаром.
Люксембург - Мадагаскар 3:3
Голы: Тилль, 2 - 1:0, Воави, 35 - 1:1, Андриацима (пен), 37 - 1:2, Андриамациноро, 62 - 1:3, Селимович, 90 - 2:3, Янс, 90 - 3:3
Турция - Узбекистан 2:0
Голы: Челик, 17 - 1:0, Челик, 57 - 2:0
Турция: Болат, Демирал, Ташдемир, Челик, Сеюнджю, Караджа (Шахинер, 46), Токез (Тюрюч, 83), Кахведжи (Белезоглу, 90), Озъякуп (Омюр, 65), Малли (Караман, 46), Унал (Туфан, 66).
Узбекистан: Суюнов, Хошимов, Кримец, Исмаилов, Хамробеков, Мусаев (Иброхимов, 71), Сайфиев, Машарипов, Ахмедов, Рузиев (Урунов, 60), Шомуродов (Абдухоликов, 71).
Предупреждение: Токез (36).
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