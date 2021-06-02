Сборная Турции опубликовала итоговую заявку на Евро-2020

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Стал известен окончательный состав сборной Турции для участия в финальном турнире Евро-2020.

Вратари: Алтай Байындыр ("Фенербахче"), Мерт Фехми Гюнок ("Истанбул"), Угурджан Чакыр ("Трабзонспор");

Защитники: Зеки Мехмет Челик ("Лилль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер"), Кан Айхан, Мерт Мюльдюр (оба - "Сассуоло"), Мерих Демирал ("Ювентус"), Озан Кабак ("Шальке"), Рыдван Йылмаз ("Бешикташ"), Умут Дженгиз Мераш ("Гавр");

Полузащитники: Юсуф Языджи ("Лилль"), Дорукхан Токёз ("Бешикташ"), Ирфан Джан Кахвечи, Озан Туфан (оба - "Фенербахче"), Окай Йокушлу ("Сельта"), Оркун Кёкчю ("Фейенорд"), Тайлан Анталялы ("Галатасарай"), Хакан Чалханоглу ("Милан");

Нападающие: Бурак Йылмаз ("Лилль"), Дженгиз Ундер ("Рома"), Энес Унал ("Хетафе"), Абдюлкадир Омюр ("Трабзонспор"), Мухаммед Керем Актюркоглу ("Галатасарай"), Халил Дервишоглу ("Брентфорд"), Кенан Караман ("Фортуна").

На групповом этапе Евро-2020 сборная Турции сыграет с Италией, Швейцарией и Уэльсом.

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