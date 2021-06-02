Сборная Турции опубликовала итоговую заявку на Евро-2020
Фото твиттер TurkishFootballNews
Стал известен окончательный состав сборной Турции для участия в финальном турнире Евро-2020.
Вратари: Алтай Байындыр ("Фенербахче"), Мерт Фехми Гюнок ("Истанбул"), Угурджан Чакыр ("Трабзонспор");
Защитники: Зеки Мехмет Челик ("Лилль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер"), Кан Айхан, Мерт Мюльдюр (оба - "Сассуоло"), Мерих Демирал ("Ювентус"), Озан Кабак ("Шальке"), Рыдван Йылмаз ("Бешикташ"), Умут Дженгиз Мераш ("Гавр");
Полузащитники: Юсуф Языджи ("Лилль"), Дорукхан Токёз ("Бешикташ"), Ирфан Джан Кахвечи, Озан Туфан (оба - "Фенербахче"), Окай Йокушлу ("Сельта"), Оркун Кёкчю ("Фейенорд"), Тайлан Анталялы ("Галатасарай"), Хакан Чалханоглу ("Милан");
Нападающие: Бурак Йылмаз ("Лилль"), Дженгиз Ундер ("Рома"), Энес Унал ("Хетафе"), Абдюлкадир Омюр ("Трабзонспор"), Мухаммед Керем Актюркоглу ("Галатасарай"), Халил Дервишоглу ("Брентфорд"), Кенан Караман ("Фортуна").
На групповом этапе Евро-2020 сборная Турции сыграет с Италией, Швейцарией и Уэльсом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24