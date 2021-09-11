Сборная Турции осталась без главного тренера
Фото твиттер Турецкой федерации футбола
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш отправлен в отставку с занимаемого поста.
Сообщается, что стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.
Стоит отметить, что наставник лишился работы через несколько дней после позорного поражения от Нидерландов (1:6) в рамках квалификации ЧМ-2022.
Напомним, что Гюнеш возглавлял турецкую сборную с 2019 года.
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