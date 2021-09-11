Сборная Турции осталась без главного тренера

Фото твиттер Турецкой федерации футбола

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш отправлен в отставку с занимаемого поста.

Сообщается, что стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Стоит отметить, что наставник лишился работы через несколько дней после позорного поражения от Нидерландов (1:6) в рамках квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что Гюнеш возглавлял турецкую сборную с 2019 года.

Не пропустите: Сборная Бразилии повторила собственный рекорд отбора ЧМ в Южной Америке. | http://soccernews.ru