Сборная Турции осталась без главного тренера

Теги турцияшенол гюнеш

Сборная Турции осталась без главного тренера

Фото твиттер Турецкой федерации футбола

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш отправлен в отставку с занимаемого поста.

Сообщается, что стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Стоит отметить, что наставник лишился работы через несколько дней после позорного поражения от Нидерландов (1:6) в рамках квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что Гюнеш возглавлял турецкую сборную с 2019 года.

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