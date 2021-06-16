Сборная Уэльса обыграла Турцию на Евро-2020

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Сборная Уэльса обыграла Турцию на Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

В рамках 2-го тура групповой стадии Евро-2020 сборная Турции уступила Уэльсу.

Уэльс набрал 4 очка и возглавил группу. Турция идет последней.

Турция - Уэльс 0:2

Гол: Рэмзи, 42 - 0:1, Робертс, 90 - 0:2

Турция: Чакыр, Айхан, Челик, Мераш (Мюльдюр, 73), Сеюнджю, Ундер (Кахведжи, 83), Йокушлу (Демирал, 46), Чалханоглу, Туфан (Языджи, 46), Йылмаз, Караман (Дервишоглу, 75).

Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Дэвис, Мифем, Аллен (Ампаду, 73), Моррелл, Бэйл, Рэмзи (Уилсон, 85), Джеймс, Мур.  

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