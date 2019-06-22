Сборная Уганды впервые за 41 год победила на Кубке Африки

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки-2019 сборная Уганды взяла верх над ДР Конго.

Стоит отметить, что для "журавлей" это первая победа на континентальном первенстве с 1978 года.

ДР Конго – Уганда - 0:2

Голы: Кадду, 14 - 0:1, Окуи, 48 - 0:2.

Таким образом, Уганда стала лидером группы A. У Египта в активе также 3 очка, но хуже разница забитых и пропущенных голов.

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