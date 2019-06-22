Сборная Уганды впервые за 41 год победила на Кубке Африки

Теги угандадемократическая республика конго

Сборная Уганды впервые за 41 год победила на Кубке Африки

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки-2019 сборная Уганды взяла верх над ДР Конго.

Стоит отметить, что для "журавлей" это первая победа на континентальном первенстве с 1978 года.

ДР Конго – Уганда - 0:2

Голы: Кадду, 14 - 0:1, Окуи, 48 - 0:2.

Таким образом, Уганда стала лидером группы A. У Египта в активе также 3 очка, но хуже разница забитых и пропущенных голов.

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Группа A М О
1 Уганда Уганда 1 3
2 Египет Египет 1 3
3 Зимбабве Зимбабве 1 0
4 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 1 0
Группа B М О
1 Бурунди Бурунди 0 0
2 Гвинея Гвинея 0 0
3 Мадагаскар Мадагаскар 0 0
4 Нигерия Нигерия 0 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 0 0
2 Кения Кения 0 0
3 Сенегал Сенегал 0 0
4 Танзания Танзания 0 0
Группа D М О
1 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 0 0
2 Марокко Марокко 0 0
3 Намибия Намибия 0 0
4 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 0 0
Группа E М О
1 Ангола Ангола 0 0
2 Мали Мали 0 0
3 Мавритания Мавритания 0 0
4 Тунис Тунис 0 0
Группа F М О
1 Бенин Бенин 0 0
2 Камерун Камерун 0 0
3 Гана Гана 0 0
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 0 0
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