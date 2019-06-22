Сборная Уганды впервые за 41 год победила на Кубке Африки
В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки-2019 сборная Уганды взяла верх над ДР Конго.
Стоит отметить, что для "журавлей" это первая победа на континентальном первенстве с 1978 года.
ДР Конго – Уганда - 0:2
Голы: Кадду, 14 - 0:1, Окуи, 48 - 0:2.
Таким образом, Уганда стала лидером группы A. У Египта в активе также 3 очка, но хуже разница забитых и пропущенных голов.
Не пропустите: Египет минимально обыграл сборную Зимбабве в Кубке Африки. | http://soccernews.ru
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Дзагоев рассказал, когда приступит к тренировкам с ЦСКА
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уганда
|1
|3
|2
|Египет
|1
|3
|3
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Демократическая Республика Конго
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Бурунди
|0
|0
|2
|Гвинея
|0
|0
|3
|Мадагаскар
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|0
|0
|2
|Кения
|0
|0
|3
|Сенегал
|0
|0
|4
|Танзания
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Намибия
|0
|0
|4
|Южно-Африканская Республика
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Ангола
|0
|0
|2
|Мали
|0
|0
|3
|Мавритания
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Бенин
|0
|0
|2
|Камерун
|0
|0
|3
|Гана
|0
|0
|4
|Гвинея-Бисау
|0
|0