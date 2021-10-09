Сборная Украины добыла победу над Финляндией

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Сборная Украины добыла победу над ФинляндиейФото: твиттер УЕФА

В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины на выезде переиграла Финляндию.

Благодаря победе украинцы вышли на второе место в группе. От лидирующей Франции их отделяет 4 очка.

Финляндия - Украина 1:2

Голы: Ярмоленко, 4 - 0:1, Пукки, 29 - 1:1, Яремчук, 34 - 1:2

Финляндия: Градецки, Араюури, Райтала (Нисканен, 78), Вяйсянен, Лам (Ниссиля, 61), Луд, Камара, Тойвио, Алхо (Хямяляйнен, 62), Похьянпало (Риски, 78), Пукки.

Украина: Пятов, Соболь (Корниенко, 46), Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Цыганков (Зубков, 77), Степаненко (Сидорчук, 77), Ярмоленко (Булеца, 86), Шапаренко, Забарный, Яремчук (Довбик, 86).       

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