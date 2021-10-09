Сборная Украины добыла победу над Финляндией
Фото: твиттер УЕФА
В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины на выезде переиграла Финляндию.
Благодаря победе украинцы вышли на второе место в группе. От лидирующей Франции их отделяет 4 очка.
Финляндия - Украина 1:2
Голы: Ярмоленко, 4 - 0:1, Пукки, 29 - 1:1, Яремчук, 34 - 1:2
Финляндия: Градецки, Араюури, Райтала (Нисканен, 78), Вяйсянен, Лам (Ниссиля, 61), Луд, Камара, Тойвио, Алхо (Хямяляйнен, 62), Похьянпало (Риски, 78), Пукки.
Украина: Пятов, Соболь (Корниенко, 46), Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Цыганков (Зубков, 77), Степаненко (Сидорчук, 77), Ярмоленко (Булеца, 86), Шапаренко, Забарный, Яремчук (Довбик, 86).
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|6
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|0
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|М
|О
|1
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|10
|21
|2
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|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
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|10
|15
|5
|Грузия
|10
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|6
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|10
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|М
|О
|1
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|10
|25
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|10
|20
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|10
|16
|4
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|10
|13
|5
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|10
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|6
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|М
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|1
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|10
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|2
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|10
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|15
|5
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|6
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|10
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|1
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