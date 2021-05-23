Сборная Украины едва не проиграла Бахрейну в товарищеском матче

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Сборная Украины едва не проиграла Бахрейну в товарищеском матче

Фото твиттер UA-Футбол

В Харькове на стадионе "Металлист" состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Бахрейна.

Встреча завершилась ничьей 1:1. При этом команда Андрея Шевченко уступала с 75-й минуты и сумела отыграться только в компенсированное время.

Украина – Бахрейн - 1:1

Голы: 0:1 – 75, пенальти Саид, 1:1 – 90+1 Цыганков.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов (Попов, 64), Тымчик (Караваев, 78), Шапаренко, Марлос, Макаренко (Сидорчук, 64), Степаненко (Судаков, 46), Зубков (Цыганков, 46), Беседин (Довбик, 46).

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