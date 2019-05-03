Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА оставил без внимания жалобы Португалии и Люксембурга касательно участия форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в матчах с национальными командами этих стран.
Напомним, что в марте возникли сомнения относительно правильности натурализации бразильского футболиста.
"Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и её игроков - настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является её патриотом. Ведь в то время, когда немало футболистов после начала войны в Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав её новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства.
Таким образом, Жуниор продемонстрировал хороший пример патриотизма для молодого поколения и будущих игроков национальной сборной! Браво Мораес! Искренне желаю футболисту успехов и забитых голов за главную команду Украины! А болельщиков сборной приглашаю поддержать сине-жёлтых в двух ближайших матчах с Сербией и Люксембургом, которые состоятся во Львове в начале июня! Слава Украине!", - написал на своей странице в Facebook глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
32-летний Мораес является игроком "Шахтёра". Украинский паспорт он получил за несколько дней до старта квалификации Евро-2020.
Не пропустите: УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Бакайоко извинился за опоздание на тренировку "Милана"
-
1
Ривалдо считает, что у Месси не будет конкурентов в борьбе за "Золотой мяч"
-
Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса
-
Коста останется в "Атлетико"
-
"Фенербахче" нацелился на игрока "Динамо"
-
"Барселона" сыграет с "Сельтой" резервным составом
-
Семь игроков "Ювентуса" пропустят матч с "Торино"
-
"Боруссия" не собирается увольнять Фавра
-
2
Линекер: "Не собираюсь извиняться за то, что танцевал в честь крошечного бога"
-
"Милан" потерял защитника на полгода
-
Ляказетт стал первым за 24 года игроком "Арсенала", оформившим дубль в полуфинале еврокубкового турнира
-
"Реал" определился с альтернативой Погба
-
10
Фанаты "Ливерпуля" требуют дисквалифицировать Месси
-
"Челси" стал рекордсменом Лиги Европы
-
Новый скандал имени Глушакова: футболист запретил дочери выезжать за границу
-
Иванович готов продлить контракт с "Зенитом"
-
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
1
Неймар "профукал" карьеру в ПСЖ! Единственный способ спасения - переход в другой клуб
-
Главные новости дня: 2 мая
-
Эмери прокомментировал победу над "Валенсией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12