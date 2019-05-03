Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса

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Сборная Украины избежала наказания от УЕФА из-за натурализованного Мораеса

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА оставил без внимания жалобы Португалии и Люксембурга касательно участия форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в матчах с национальными командами этих стран.

Напомним, что в марте возникли сомнения относительно правильности натурализации бразильского футболиста.

"Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и её игроков - настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является её патриотом. Ведь в то время, когда немало футболистов после начала войны в Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав её новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства. 

Таким образом, Жуниор продемонстрировал хороший пример патриотизма для молодого поколения и будущих игроков национальной сборной! Браво Мораес! Искренне желаю футболисту успехов и забитых голов за главную команду Украины! А болельщиков сборной приглашаю поддержать сине-жёлтых в двух ближайших матчах с Сербией и Люксембургом, которые состоятся во Львове в начале июня! Слава Украине!", - написал на своей странице в Facebook глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

32-летний Мораес является игроком "Шахтёра". Украинский паспорт он получил за несколько дней до старта квалификации Евро-2020.

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