Сборная Украины может провести товарищеские матчи с соперниками России по ЧМ-2018
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что его команда в следующем году может провести товарищеские матчи с Египтом и Саудовской Аравией, которые являются соперниками сборной России по ЧМ-2018.
"Пока всё находится в стадии переговоров, которые стараюсь держать под контролем. Существует большая вероятность того, что в марте мы отправимся в ОАЭ, где сыграем с Египтом, а затем переберёмся в Саудовскую Аравию и там проведём спарринг с ещё одним участником Чемпионата Мира - местной национальной командой. Предварительная договорённость уже достигнута, но теперь всё будет зависеть от того, как пройдут переговоры между федерациями стран. На следующей неделе, думаю, многое прояснится" - сказал Шевченко.
Также существует вероятность, что в мае сборная Украины сыграет контрольный матч с Бразилией.
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