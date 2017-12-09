Сборная Украины может провести товарищеские матчи с соперниками России по ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что его команда в следующем году может провести товарищеские матчи с Египтом и Саудовской Аравией, которые являются соперниками сборной России по ЧМ-2018.

"Пока всё находится в стадии переговоров, которые стараюсь держать под контролем. Существует большая вероятность того, что в марте мы отправимся в ОАЭ, где сыграем с Египтом, а затем переберёмся в Саудовскую Аравию и там проведём спарринг с ещё одним участником Чемпионата Мира - местной национальной командой. Предварительная договорённость уже достигнута, но теперь всё будет зависеть от того, как пройдут переговоры между федерациями стран. На следующей неделе, думаю, многое прояснится" - сказал Шевченко.

Также существует вероятность, что в мае сборная Украины сыграет контрольный матч с Бразилией.

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