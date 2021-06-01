Сборная Украины назвала заявку на Евро-2020
Фото: инстаграм Шевченко
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко определился с заявкой на Евро-2020.
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин, Андрей Пятов (оба - "Шахтер" Донецк).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Денис Попов (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (все - "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге").
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - "Динамо" Киев), Александр Зубков ("Ференцварош"), Евгений Макаренко ("Кортрейк"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Роман Безус ("Гент").
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо" Киев).
Напомним, что на групповой стадии Украине будут противостоять Нидерланды, Австрия и Северная Македония.
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|Группа B
|М
|О
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|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1