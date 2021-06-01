Сборная Украины назвала заявку на Евро-2020

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Сборная Украины назвала заявку на Евро-2020Фото: инстаграм Шевченко

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко определился с заявкой на Евро-2020.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин, Андрей Пятов (оба - "Шахтер" Донецк).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Денис Попов (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (все - "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге").

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - "Динамо" Киев), Александр Зубков ("Ференцварош"), Евгений Макаренко ("Кортрейк"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Роман Безус ("Гент").

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо" Киев).

Напомним, что на групповой стадии Украине будут противостоять Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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