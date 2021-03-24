Сборная Украины назвала заявку на матч с Францией в отборе ЧМ-2022

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Сборная Украины назвала заявку на матч с Францией в отборе ЧМ-2022

Фото: официальный твиттер УЕФА/Автор неизвествен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку команды на матч 1-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года против Франции.

Поединок пропустят голкипер "Реала" Андрей Лунин и нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер")

Защитники: Эдуард Соболь ("Брюгге"), Илья Забарный ("Динамо"), Сергей Кривцов ("Шахтер"), Александр Сирота ("Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Виталий Миколенко ("Динамо"), Александр Караваев ("Динамо"), Николай Матвиенко ("Шахтер")

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (оба - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Евгений Коноплянка, Марлос (оба - "Шахтер"), Александр Зубков ("Ференцварош"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Андерлехт"), Виктор Коваленко ("Аталанта")

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Матч Франция - Украина состоится сегодня, 24 марта. Начало встречи - в 22:45 мск.

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