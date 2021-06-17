Сборная Украины не заявила троих игроков на матч с Северной Македонией

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Сборная Украины не заявила троих игроков на матч с Северной Македонией

Фото инстаграм Украинской ассоциации футбола

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко определился с заявкой команды на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

Как пишет "Мета Спорт", в состав "жёлто-синих" не попали Александр Зубков ("Ференцварош"), Денис Попов ("Динамо" К) и Роман Безус ("Гент").

Вратари: Бущан, Пятов, Трубин;

Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик;

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Цыганков, Судаков;

Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик.

Матч Украина - Северная Македония состоится сегодня в Бухаресте в 16:00 по московскому времени.

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