Сборная Украины не заявила троих игроков на матч с Северной Македонией
Фото инстаграм Украинской ассоциации футбола
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко определился с заявкой команды на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.
Как пишет "Мета Спорт", в состав "жёлто-синих" не попали Александр Зубков ("Ференцварош"), Денис Попов ("Динамо" К) и Роман Безус ("Гент").
Вратари: Бущан, Пятов, Трубин;
Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик;
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Цыганков, Судаков;
Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик.
Матч Украина - Северная Македония состоится сегодня в Бухаресте в 16:00 по московскому времени.
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