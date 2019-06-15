Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет

Теги украина до 21 годаюжная корея

Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет

Сборная Украины в финале юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет обыграла Кореею.

В составе победителей дубль оформил нападающий киевского "Динамо"Владислав Супряга, третий  год забил хавбек Георгий Цитаишвили

Отметим, что для сборной Украины эта победа первая в истории.

Украина U20 - Корея U20 - 3:1 (1:1)

Голы: Ли Кан Ин, 5 (с пенальти) - 0:1, Супряга, 34  - 1:1, Супряга, 53 - 2:1, Цитаишвили, 89 - 3:1.

Украина U20: Лунин, Бондарь, Сафронов, Бескоровайный, Конопля, Цитаишвили, Булеца (Кащук, 88), Корниенко, Хахлев (Чех, 56), Дришлюк, Супряга (Сикан, 63).

Корея U20: Ли Кван Ен, Ким Хен У, Хван Тхэ Хен, Ли Джэ Ик, Ли Джи Соль, Чхве Джун (Ли Кю Хек, 80), Ли Кан Ин, Ким Чон Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сам, 46), О Се Хун, Чо Ен Ук (Чон Се Джин, 63).

А еще: Зинченко опубликовал первое фото с девушкой | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Украинский голкипер "Реала" Лунин стал лучшим голкипером ЧМ U20

Украинский голкипер "Реала" Лунин стал лучшим голкипером ЧМ U20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ворскла Ворскла 32 42
2 Десна Чернигов Десна Чернигов 32 41
3 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 32 34
4 Карпаты Львов Карпаты Львов 32 33
5 Черноморец Одесса Черноморец Одесса 32 31
6 Арсенал Киев Арсенал Киев 32 26
Полная таблица

топ-5 тегов