Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет

Сборная Украины в финале юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет обыграла Кореею.

В составе победителей дубль оформил нападающий киевского "Динамо"Владислав Супряга, третий год забил хавбек Георгий Цитаишвили.

Отметим, что для сборной Украины эта победа первая в истории.

Украина U20 - Корея U20 - 3:1 (1:1)

Голы: Ли Кан Ин, 5 (с пенальти) - 0:1, Супряга, 34 - 1:1, Супряга, 53 - 2:1, Цитаишвили, 89 - 3:1.

Украина U20: Лунин, Бондарь, Сафронов, Бескоровайный, Конопля, Цитаишвили, Булеца (Кащук, 88), Корниенко, Хахлев (Чех, 56), Дришлюк, Супряга (Сикан, 63).

Корея U20: Ли Кван Ен, Ким Хен У, Хван Тхэ Хен, Ли Джэ Ик, Ли Джи Соль, Чхве Джун (Ли Кю Хек, 80), Ли Кан Ин, Ким Чон Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сам, 46), О Се Хун, Чо Ен Ук (Чон Се Джин, 63).

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