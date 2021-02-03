Сборная Украины опубликовала полный календарь матчей в 2021 году
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на официальном сайте опубликовала полный календарь матчей сборной Украины в 2021 году. Украинцы примут участие в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, матчах финальной стадии Евро-2020, а также проведут товарищеские поединки.
Расписание матчей сборной Украины в 2021 году:
24 марта. Франция - Украина. ЧМ-2022 (21.45, Сен-Дени)
28 марта. Украина - Финляндия. ЧМ-2022 (21.45, Львов)
31 марта. Украина - Казахстан. ЧМ-2022 (21.45, Львов)
23 мая. Украина - Бахрейн. Товарищеский матч
03 июня. Украина - Северная Ирландия. Товарищеский матч
07 июня. Украина - Кипр. Товарищеский матч
13 июня. Нидерланды - Украина. Евро-2020 (22.00, Амстердам)
17 июня. Украина - Северная Македония. Евро-2020 (16.00, Бухарест)
21 июня. Украина - Австрия. Евро-2020 (19.00, Бухарест)
01 сентября. Казахстан - Украина. ЧМ-2022 (17.00)
04 сентября. Украина - Франция. ЧМ-2022 (21.45)
08 сентября. Чехия - Украина. Товарищеский матч
09 октября. Финляндия - Украина. ЧМ-2022 (19.00)
12 октября. Украина - Босния и Герцеговина. ЧМ-2022 (21.45)
11 ноября. Украина - Болгария. Товарищеский матч
16 ноября. Босния и Герцеговина - Украина. ЧМ-2022 (21.45)
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13