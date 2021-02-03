Сборная Украины опубликовала полный календарь матчей в 2021 году

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на официальном сайте опубликовала полный календарь матчей сборной Украины в 2021 году. Украинцы примут участие в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, матчах финальной стадии Евро-2020, а также проведут товарищеские поединки.

Расписание матчей сборной Украины в 2021 году:

24 марта. Франция - Украина. ЧМ-2022 (21.45, Сен-Дени)

28 марта. Украина - Финляндия. ЧМ-2022 (21.45, Львов)

31 марта. Украина - Казахстан. ЧМ-2022 (21.45, Львов)

23 мая. Украина - Бахрейн. Товарищеский матч

03 июня. Украина - Северная Ирландия. Товарищеский матч

07 июня. Украина - Кипр. Товарищеский матч

13 июня. Нидерланды - Украина. Евро-2020 (22.00, Амстердам)

17 июня. Украина - Северная Македония. Евро-2020 (16.00, Бухарест)

21 июня. Украина - Австрия. Евро-2020 (19.00, Бухарест)

01 сентября. Казахстан - Украина. ЧМ-2022 (17.00)

04 сентября. Украина - Франция. ЧМ-2022 (21.45)

08 сентября. Чехия - Украина. Товарищеский матч

09 октября. Финляндия - Украина. ЧМ-2022 (19.00)

12 октября. Украина - Босния и Герцеговина. ЧМ-2022 (21.45)

11 ноября. Украина - Болгария. Товарищеский матч

16 ноября. Босния и Герцеговина - Украина. ЧМ-2022 (21.45)

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