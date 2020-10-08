Сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в истории

Сборная Украины потерпела крупное поражение от Франции (1:7) в товарищеской игре.

Сообщается, что это самое крупное поражение украинской сборной в истории. Ранее команда не пропускала более четырех голов.

4 гола сборная Украины пропускала от Испании, Хорватии, Чехии, Словакии, Франции, Румынии и Германии.

Отмечается, что французы забили 7 голов впервые с матча с Ямайкой в 2014 году (8:0).

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