Сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в истории
Сборная Украины потерпела крупное поражение от Франции (1:7) в товарищеской игре.
Сообщается, что это самое крупное поражение украинской сборной в истории. Ранее команда не пропускала более четырех голов.
4 гола сборная Украины пропускала от Испании, Хорватии, Чехии, Словакии, Франции, Румынии и Германии.
Отмечается, что французы забили 7 голов впервые с матча с Ямайкой в 2014 году (8:0).
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