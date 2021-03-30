Сборная Украины потеряла опытного хавбека перед матчем с Казахстаном
Фото: инстаграм Евгения Коноплянки
Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка пропустит матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Казахстана, сообщают украинские СМИ.
Футболист получил повреждение накануне на тренировке сборной Украины. В ближайшее время он покинет расположение национальной команды.
Матч Украина - Казахстан состоится завтра, 31 марта, и начнется в 21:45 мск.
В нынешнем сезоне 31-летний Коноплянка провел за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|22
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|22
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|Десна Чернигов
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|Александрия
|22
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|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
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|Олимпик Донецк
|22
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