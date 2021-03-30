Сборная Украины потеряла опытного хавбека перед матчем с Казахстаном

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Сборная Украины потеряла опытного хавбека перед матчем с Казахстаном

Фото: инстаграм Евгения Коноплянки

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка пропустит матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Казахстана, сообщают украинские СМИ.

Футболист получил повреждение накануне на тренировке сборной Украины. В ближайшее время он покинет расположение национальной команды.

Матч Украина - Казахстан состоится завтра, 31 марта, и начнется в 21:45 мск.

В нынешнем сезоне 31-летний Коноплянка провел за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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