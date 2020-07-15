Сборная Украины представила новую форму
Пресс-служба украинской ассоциации футбола (УАФ) представила новую форму сборной Украины.
"В этом дизайне воплотили последние инновации: новый дизайн с сублимированной печатью в передней части футболки, которая имеет темный оттенок, навеян традициями украинской вышивки", - говорится в заявлении УАФ.
Домашняя форма представлена в желтом цвете, гостевая - в синем. Экипировка изготовлена компанией Joma.
Напомним, что сборная Украины пробилась в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который перенесен на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса. Украинцы попали в одну группу с командами Нидерландов и Австрии. Третий соперник станет известен позднее.
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