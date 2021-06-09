Сборная Украины провела тренировку треугольными мячами (видео)

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Сборная Украины провела тренировку треугольными мячами (видео)Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

Сборная Украины в преддверии чемпионата Европы провела необычную тренировку с треугольными мячами.

Треугольные мячи - это новая фишка тренерского штаба сборной Украины.

8 июня национальная сборная Украины отправилась в Бухарест, где будет базироваться на Евро-2020 и готовиться к ближайшему матчу против Нидерландов.

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