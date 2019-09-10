Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

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Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

Сборная Украины и Нигерия закончили результативной ничьей в товарищеском матче (2:2).

Украина - Нигерия - 2:2 (0:2)

Голы: Арибо, 4 - 0:1, Осимен, 34 (с пенальти) - 0:2, Зинченко, 78 - 1:2, Яремчук, 79 - 2:2,

Украина: Лунин, Соболь, Бурда, Матвиенко, Ярмоленко (Марлос, 58), Караваев, Коваленко (Буяльский, 67), Малиновский (Шепелев, 76), Зинченко, Цыганков (Коноплянка, 73), Мораес (Яремчук, 37).

Нигерия: Узохо, Трост-Эконг (Авазьем, 87), Коллинз, Эйна, Аджайи, Этебо, Арибо, Ивоби (Эсити, 70), Калу (Саймон, 73), Осимен (Маджа, 90+1), Чиквуэзе (Деннис, 82).

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