Сборная Украины теряет лучшего бомбардира УПЛ перед стыками отбора ЧМ-2022

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Сборная Украины теряет лучшего бомбардира УПЛ перед стыками отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм Артема Довбика/Автор неизвестен

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик выбыл из строя из-за травмы, сообщает ютуб-канал "ТаТоТаке".

По сведениям источника, футболист серьезно травмировал грудную мышцу во время работы со штангой в тренажерном зале. В ближайшее время форвард перенесет операцию. Сроки восстановления составят около 6 недель.

Таким образом, Довбик, скорее всего, пропустит стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Напомним, что в полуфинале стыков Украина сыграет с Шотландией.

24-летний Довбик в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 14 голов в 17 матчах.

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