Сборная Украины установила национальный рекорд
Сборная Украины впервые в истории не потерпела ни одного поражения за календарный год.
В 2019 году украинская национальная команда провела 10 матчей, в которых одержала семь побед и трижды сыграла вничью. В последний раз Украина проиграла в ноябре 2018 года в матче Лиги наций со Словакией (1:4).
Напомним, что Украина досрочно гарантировала себе путевку в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Украинцы попали в первую корзину при жеребьевке финального турнира Евро-2020.
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