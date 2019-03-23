Сборная Украины в "валидольном" матче отстояла гостевую ничью с действующими чемпионами Европы

В центральном матче второго игрового дня Лиги Наций встречались сборные Португалии и Украины. Действующие чемпионы Европы любят играть вничью в матчах под эгидой УЕФА, однако от этого их статистика накануне встречи ничуть не страдала. За последние 20 лет "особенные" проиграли всего лишь один домашний матч в отборах на Евро. Возможно, именно это побудило букмекеров зарядить невероятно низкий коэффициент на победу Португалии – 1,4. Андрей Шевченко и компания явно были бы против подобной несправедливости, так как несмотря на не самую лучшую атаку (4 забитых гола в 5 последних матчах), отсутствие лидера в лице Андрея Ярмоленко и разгромное поражение в последнем туре Лиги Наций от словаков (4:1), украинцы обладают довольно молодым и прогрессирующим составом, где рядом с Александром Зинченко из "Манчестер Сити", например, играет молодое дарование киевского "Динамо" Виталий Миколенко. Кроме того, "сине-желтые" активно натурализируют футболистов. Вслед за Марлосом состав сборной пополнил еще один бразилец "Шахтера" Жуниор Мораес. Ожидалось, что это решение способно решить проблему отсутствия забивного форварда, каким в свое время был сам Шевченко.

Первый тайм противостояния получился достаточно динамичным, однако над стадионом в Лиссабоне стояла вселенская скука, так как с мячом была всего одна команда. Украина ели и пыталась атаковать, то ее попытки заканчивались в ногах Коноплянки или Зинченка, так и не доходя то финальной фазы. Как итог, 2 удара по воротам и ни одного в створ. Португалия в этом плане была чуть активней и на гол, пожалуй, наиграла. Однако, наиграть – это еще не значит забить. На 18 минуте Шевченко и компания получили первый звоночек, когда опорник Карвалью откликнулся на подачу в штрафную и головой замкнул навес. Арбитр этот мяч не засчитал (из-за офсайда), а пресловутый "звоночек" означал не только серьезные намерения португальцев, но и указывал на то, что Пятов снова ошибся на выходе. Во многом, именно этот факт привел к голу! В середине тайма два практически идентичных момента имел Роналду. Нападающий "Ювентуса" получал мяч в штрафной из глубины, раскачивал защитников и бил в ближний угол. Оба раза получились опасными, но не результативными – Пятов переводил игровой снаряд на угловой.

Во втором тайме на официальном сайте УЕФА опубликовали очень интересную статистику: дело в тому, что 17 из последних 20 мячей сборная Португалии забивала до 55 минуты матча. На бумаге это существенно увеличивало шансы Украины на очки в Лиссабоне, тем более что "сине-желтые" явно не старались вырвать гостевую победу в фаворита группы. А вот на практике подопечные Сантуша продолжали топтаться на чужой половине поля. На 56 минуте "особенные" даже могли открывать счет в матче: Андре Силва пробивал точно в дальний верхний угол с линии штрафной, но Андрей Пятов успел вытянуться и кончиками пальцев не дал игровому снаряду залететь в сетку. Окончательный переход подопечных Шевченко на свою половину поля произошел после 70 минутой. Порой казалось, что во встречи осталась лишь одна интрига – пройдет ли Португалия две линии плотной украинской обороны?

Как ни парадоксально, только после того, как Украина села в глухую оборону, у нее появился первый и единственный момент. На 86 минуте Жуниор Мораес решил пробить с дальней дистанции, Руи Патрисио мяч парировал, но сделал это перед собой, и лишь нога Диаса не дала одному из украинских нападающих добить мяч в сетку. Как итог, Португалия и Украина начали отборочный цикл с нулевой ничьи, и этот результат, безусловно, играет на руку команде Шевченко, так как она не просто взяла одно очко, а не проиграла фавориту группы на выезде. 25 марта "сине-желтые" поедут в гости к текущему лидеру группы – Люксембургу. В этот же день Португалия проведет еще один очень важный домашний матч против очередного претендента на две путевки на Евро – Сербии.

Португалия – Украина – 0:0

Португалия: Патрисиу – Канселу, Пепе, Диас, Геррейро – Карвалью, Невеш (Р. Силва, 62), Моутинью (Мариу, 87) – А. Силва (Соуза, 73), Б. Силва, Роналду.

Украина: Пятов – Караваев, Матвиенко, Кривцов, Миколенко – Степаненко – Коноплянка (Буяльский, 87), Марлос (Цыганков, 67), Малиновкий, Зинченко – Яремчук (Мораес, 76).