Сборная Украины впервые в истории вышла в финал молодёжного Чемпионата Мира

Завершился первый полуфинальный матч молодёжного Чемпионата Мира (U-20) между сборными Украины и Италии.

Украинцы вышли вперёд в середине второго тайма и сумели сохранить преимущество до финального свистка, несмотря на удаление Дениса Попова на 79-й минуте.

Украина (U-20) – Италия (U-20) - 1:0

Гол: 1:0 – 65 Булеца.

Украина U-20: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Чех (Хахлев, 69), Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63), Кащук.

Италия U-20: Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Скамакка, Пинамонти.

Удаление: Попов (79).

Стоит отметить, что украинская сборная впервые в истории дошла до финала молодёжного Чемпионата Мира.

В решающем поединке, который состоится 15 июня, "жёлто-синие" сыграют с победителем пары Эквадор - Южная Корея.

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