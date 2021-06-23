Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Фото инстаграм Украинской ассоциации футбола

Сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко вышли в плей-офф с третьего места, так в рейтинге занявших третью позицию команд украинцы уже не опустятся ниже четвертой строчки.

Проходу Украины поспособствовали победы Испании над Словакией (5:0) и Швеции над Польшей (3:2).

Отметим, что Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

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