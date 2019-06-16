Сборная Украины ярко отпраздновала победу в финале ЧМ-2019 U20
Вчера, 16 июня, сборная Украина обыграла Южную Корею (3:1) на ЧМ - 2019 U20. Украинская ассоциация футбола в своем твиттере опубликовала видео, где команда празднует свою победу.
Коли слова зайві!— Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) 15 июня 2019 г.
Прес-конференція ! Ми - чемпіони!#МиЗбірна #МиЧемпіони pic.twitter.com/422xYtztBf
После матча Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой. А вратарь "Реала" Лунин стал лучшим голкипером ЧМ U20.
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