Сборная Украины заработала более чем на 5 миллионов евро больше России на Евро-2020
Фото: инстаграм УАФ/Автор неизвестен
После вылета сборной Украины с Евро-2020 от сборной Англии (0:4) стало известно, сколько получит украинская федерация футбола от УЕФА за участие сборной на турнире.
Согласно распределению средств от УЕФА, каждая сборная заработает по 9,25 миллиона евро за участие в чемпионате Европы. За победу над Северной Македонией (2:1) на групповом турнире Украина заработала 1,5 миллиона. За выход в 1/8 финала команде полагается 2 миллиона, а за четвертьфинал — 3,25 миллиона.
Таким образом, сборная Украины получит 16 миллионов евро, что на 5,25 миллиона больше, чем заработала на Евро-2020 сборная России.
Напомним, что сборная России занял четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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