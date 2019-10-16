Сборная Уругвая, играя полтора тайма вдесятером, ушла от поражения в товарищеском матче с Перу

Минувшей ночью в Лиме состоялся товарищеский матч между сборными Перу и Уругвая.

"Небесно-голубые" уже в середине первого тайма остались в меньшинстве после удаления Мартина Касереса, что позволило сопернику ещё до перерыва выйти вперёд. Впрочем, во второй половине встречи уругвайцы не только не пропустили ещё, но и отыгрались на 80-й минуте.

Перу - Уругвай - 1:1

Голы: К.Гонсалес, 34 - 1:0, Нуньес, 80 - 1:1.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула (Корсо, 87), Трауко, Абрам, Куэва (Коста, 71), К.Гонсалес, Флорес, Тапия (Рейна, 83), Герреро, Каррильо (Аскуэс, 79).

Уругвай: Кампанья, Годин, Касерес, Хименес, Весино, Лаксальт (Винья, 46), Вальверде, Бентанкур (Х.Родригес, 46), Гомес (Д.Гонсалес, 34), Б..Родригес (Нандес, 63), Лосано (Нуньес, 75).

Удаление: Касерес, 26.

Стоит отметить, что эти же команды четыре дня назад сыграли друг с другом в Монтевидео. Тогда минимальную победу одержал Уругвай.

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