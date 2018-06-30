Сборная Уругвая после первого тайма обыгрывает Португалию

Теги португалияуругвай

Сборная Уругвая после первого тайма обыгрывает Португалию

Завершился первый тайм в матче Уругвай - Португалия.

На перерыв победителем ушла сборная Уругвая. Единственный гол в матче забил Эдинсон Кавани.

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