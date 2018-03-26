Сборная Уругвая выиграла Кубок Китая, Уэльс - второй, Чехия - третья
Завершился розыгрыш Международного Кубка Китая. В финале турнира сборная Уругвая одолела Уэльс благодаря голу Эдинсона Кавани, а в матче за третье место Чехия крупно победила Китай.
Финал
Уэльс - Уругвай - 0:1
Гол: Кавани, 49 - 0:1.
Матч за третье место
Китай - Чехия - 1:4
Голы: Фан, 5 - 1:0, Калач, 58 - 1:1, Шик, 59 - 1:2, Крменчик, 62 - 1:3, Кадерабек, 78 - 1:4.
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