Сборная Уругвая выиграла Кубок Китая, Уэльс - второй, Чехия - третья

Теги китай (кнр)чехияуэльсуругвай

Сборная Уругвая выиграла Кубок Китая, Уэльс - второй, Чехия - третья

Завершился розыгрыш Международного Кубка Китая. В финале турнира сборная Уругвая одолела Уэльс благодаря голу Эдинсона Кавани, а в матче за третье место Чехия крупно победила Китай.

Финал

Уэльс - Уругвай - 0:1

Гол: Кавани, 49 - 0:1.

Матч за третье место

Китай - Чехия - 1:4

Голы: Фан, 5 - 1:0, Калач, 58 - 1:1, Шик, 59 - 1:2, Крменчик, 62 - 1:3, Кадерабек, 78 - 1:4.

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