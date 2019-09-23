Сборная Узбекистана уволила Эктора Купера

Теги узбекистанэктор купер

Сборная Узбекистана уволила Эктора Купера

Наставник сборной Узбекистана Эктор Купер покинул занимаемый пост.

Контракт между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию.

Аргентинский специалист возглавил команду летом 2018 года. Под его руководством узбекистанцы дошли до 1/8 финала Кубка Азии-2019.

63-летний Купер известен по работе в "Валенсии" (1999-2001) и "Интере" (2001-2003).

Не пропустите: "Ливерпуль" добыл "стандартную" победу над "Челси", но Лэмпард вновь доказал, что он делает все правильно: обсуждаем центральный матч 6 тура АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Месси жёстко раскритиковал игроков "Барселоны" после поражения от "Гранады"

СМИ: Месси жёстко раскритиковал игроков "Барселоны" после поражения от "Гранады"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 3 5
2 Таиланд Таиланд 3 4
3 Бахрейн Бахрейн 3 4
4 Индия Индия 3 3
Группа B М О
1 Иордан Иордан 3 7
2 Австралия Австралия 3 6
3 Палестина Палестина 3 2
4 Сирия Сирия 3 1
Группа C М О
1 Южная Корея Южная Корея 3 9
2 Китай (КНР) Китай (КНР) 3 6
3 Кыргызстан Кыргызстан 3 3
4 Филиппины Филиппины 3 0
Группа D М О
1 Иран Иран 3 7
2 Ирак Ирак 3 7
3 Вьетнам Вьетнам 3 3
4 Йемен Йемен 3 0
Группа E М О
1 Катар Катар 3 9
2 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 6
3 Ливан Ливан 3 3
4 Северная Корея (КНДР) Северная Корея (КНДР) 3 0
Группа F М О
1 Япония Япония 3 9
2 Узбекистан Узбекистан 3 6
3 Оман Оман 3 3
4 Туркменистан Туркменистан 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов