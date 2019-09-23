Сборная Узбекистана уволила Эктора Купера
Наставник сборной Узбекистана Эктор Купер покинул занимаемый пост.
Контракт между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию.
Аргентинский специалист возглавил команду летом 2018 года. Под его руководством узбекистанцы дошли до 1/8 финала Кубка Азии-2019.
63-летний Купер известен по работе в "Валенсии" (1999-2001) и "Интере" (2001-2003).
Не пропустите: "Ливерпуль" добыл "стандартную" победу над "Челси", но Лэмпард вновь доказал, что он делает все правильно: обсуждаем центральный матч 6 тура АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Защитник ЦСКА Карпов стал автором уникального достижения в РПЛ
-
"Каждую неделю одно и то же дерьмо": у Ройса сдали нервы после упущенной победы над "Айнтрахтом"
-
"Ливерпуль" добыл "стандартную" победу над "Челси", но Лэмпард вновь доказал, что он делает все правильно: обсуждаем центральный матч 6 тура АПЛ
-
Моуринью: "Сейчас "Манчестер Юнайтед" выглядит ещё хуже, чем при мне"
-
"Барселона" поставила ультиматум Вальверде
Лента новостей
-
Погба приобрёл сторожевую собаку за 18 тысяч евро
-
Балотелли заявил, что ему неинтересно противостояние с Роналду
-
Рамос прокомментировал слухи о возможном возвращении Моуринью в "Реал"
-
Лэмпард высказался о дефиците игровой практики Пулишича
-
СМИ: Месси жёстко раскритиковал игроков "Барселоны" после поражения от "Гранады"
-
Президент "Урала" отреагировал на слухи об интересе "Спартака" к Парфёнову
-
В пражском дерби хавбек "Спарты" забил эпичный автогол задницей
-
Рамос одержал 400-ю победу в составе "Реала"
-
Сборная Узбекистана уволила Эктора Купера
-
Руни сделал подарок российскому хоккеисту Овечкину
-
Защитник ЦСКА Карпов стал автором уникального достижения в РПЛ
-
"Каждую неделю одно и то же дерьмо": у Ройса сдали нервы после упущенной победы над "Айнтрахтом"
-
Сёмин рассказал о состоянии здоровья Крыховяка, который не смог доиграть матч с "Оренбургом"
-
"Ливерпуль" добыл "стандартную" победу над "Челси", но Лэмпард вновь доказал, что он делает все правильно: обсуждаем центральный матч 6 тура АПЛ
-
Икарди назвал причину своего перехода в ПСЖ
-
Лэмпард повторил тренерский антирекорд "Челси" 31-летней давности
-
"Реал" впервые за 3 года не позволил сопернику нанести ни одного удара в створ в матче Примеры
-
Моуринью: "Сейчас "Манчестер Юнайтед" выглядит ещё хуже, чем при мне"
-
2
"Барселона" поставила ультиматум Вальверде
-
Бензема лидирует в топ-5 европейских лигах по количеству мячей, забитых головой в 2019 году
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|5
|2
|Таиланд
|3
|4
|3
|Бахрейн
|3
|4
|4
|Индия
|3
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Иордан
|3
|7
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Палестина
|3
|2
|4
|Сирия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Китай (КНР)
|3
|6
|3
|Кыргызстан
|3
|3
|4
|Филиппины
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Иран
|3
|7
|2
|Ирак
|3
|7
|3
|Вьетнам
|3
|3
|4
|Йемен
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Катар
|3
|9
|2
|Саудовская Аравия
|3
|6
|3
|Ливан
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Туркменистан
|3
|0