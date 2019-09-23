Сборная Узбекистана уволила Эктора Купера

Наставник сборной Узбекистана Эктор Купер покинул занимаемый пост.

Контракт между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию.

Аргентинский специалист возглавил команду летом 2018 года. Под его руководством узбекистанцы дошли до 1/8 финала Кубка Азии-2019.

63-летний Купер известен по работе в "Валенсии" (1999-2001) и "Интере" (2001-2003).

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