Сборная "Валенсии" всех времен по версии Marca
Авторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты "Валенсии", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за "летучих мышей". Вот как она выглядит.
Вратарь: САНТЬЯГО КАНЬИСАРЕС
Статистика выступлений за клуб: 366 матчей, 329 пропущенных мячей
Период выступлений за клуб: 1998-2008
Количество выигранных трофеев с клубом: 4
Правый защитник: МИРОСЛАВ ДЖУКИЧ
Статистика выступлений за клуб: 168 матчей, 5 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1997-2003
Количество выигранных трофеев с клубом: 1
Центральный защитник: РОБЕРТО АЙЯЛА
Статистика выступлений за клуб: 239 матчей, 12 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2000-2007
Количество выигранных трофеев с клубом: 3
Центральный защитник: КАРЛОС МАРЧЕНА
Статистика выступлений за клуб: 306 матчей, 11 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2001-2010
Количество выигранных трофеев с клубом: 4
Левый защитник: АМЕДЕО КАРБОНИ
Статистика выступлений за клуб: 299 матчей, 1 забитый мяч
Период выступлений за клуб: 1997-2006
Количество выигранных трофеев с клубом: 6
Правый полузащитник: ГАИСКА МЕНДЬЕТА
Статистика выступлений за клуб: 305 матчей, 59 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1992-2001
Количество выигранных трофеев с клубом: 2
Центральный полузащитник: ДАВИД АЛБЕЛДА
Статистика выступлений за клуб: 484 матча, 9 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1997-1998, 1998-2013
Количество выигранных трофеев с клубом: 5
Центральный полузащитник: РУБЕН БАРАХА
Статистика выступлений за клуб: 343 матча, 53 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 1999-2010
Количество выигранных трофеев с клубом: 4
Левый полузащитник: ДАВИД СИЛВА
Статистика выступлений за клуб: 166 матчей, 31 забитый мяч
Период выступлений за клуб: 2006-2010
Количество выигранных трофеев с клубом: 1
Форвард: МАРИО КЕМПЕС
Статистика выступлений за клуб: 245 матчей, 149 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1976-1981, 1982-1984
Количество выигранных трофеев с клубом: 3
Форвард: ДАВИД ВИЛЬЯ
Статистика выступлений за клуб: 219 матчей, 127 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2005-2010
Количество выигранных трофеев с клубом: 1
Главный тренер: РАФАЭЛЬ БЕНИТЕС
Статистика во главе команды: 155 матчей, 85 побед, 38 ничьих, 32 поражения
Период руководства командой: 2001-2004
Количество выигранных трофеев с клубом: 3
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|58
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|49
|3
|Валенсия
|22
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Жирона
|22
|31
|10
|Бетис
|22
|30
|11
|Хетафе
|22
|29
|12
|Леганес
|21
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13