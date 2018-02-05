Сборная "Валенсии" всех времен по версии Marca

Авторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты "Валенсии", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за "летучих мышей". Вот как она выглядит.

Вратарь: САНТЬЯГО КАНЬИСАРЕС

Статистика выступлений за клуб: 366 матчей, 329 пропущенных мячей

Период выступлений за клуб: 1998-2008

Количество выигранных трофеев с клубом: 4

Правый защитник: МИРОСЛАВ ДЖУКИЧ

Статистика выступлений за клуб: 168 матчей, 5 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1997-2003

Количество выигранных трофеев с клубом: 1

Центральный защитник: РОБЕРТО АЙЯЛА

Статистика выступлений за клуб: 239 матчей, 12 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2000-2007

Количество выигранных трофеев с клубом: 3

Центральный защитник: КАРЛОС МАРЧЕНА

Статистика выступлений за клуб: 306 матчей, 11 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2001-2010

Количество выигранных трофеев с клубом: 4

Левый защитник: АМЕДЕО КАРБОНИ

Статистика выступлений за клуб: 299 матчей, 1 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 1997-2006

Количество выигранных трофеев с клубом: 6

Правый полузащитник: ГАИСКА МЕНДЬЕТА

Статистика выступлений за клуб: 305 матчей, 59 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1992-2001

Количество выигранных трофеев с клубом: 2

Центральный полузащитник: ДАВИД АЛБЕЛДА

Статистика выступлений за клуб: 484 матча, 9 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1997-1998, 1998-2013

Количество выигранных трофеев с клубом: 5

Центральный полузащитник: РУБЕН БАРАХА

Статистика выступлений за клуб: 343 матча, 53 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 1999-2010

Количество выигранных трофеев с клубом: 4

Левый полузащитник: ДАВИД СИЛВА

Статистика выступлений за клуб: 166 матчей, 31 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 2006-2010

Количество выигранных трофеев с клубом: 1

Форвард: МАРИО КЕМПЕС

Статистика выступлений за клуб: 245 матчей, 149 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1976-1981, 1982-1984

Количество выигранных трофеев с клубом: 3

Форвард: ДАВИД ВИЛЬЯ

Статистика выступлений за клуб: 219 матчей, 127 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2005-2010

Количество выигранных трофеев с клубом: 1

Главный тренер: РАФАЭЛЬ БЕНИТЕС

Статистика во главе команды: 155 матчей, 85 побед, 38 ничьих, 32 поражения

Период руководства командой: 2001-2004

Количество выигранных трофеев с клубом: 3

Итоговая схема:

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