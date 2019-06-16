Сборная Венесуэлы и Перу​ разошлись миром в матче Кубка Америки

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Сборная Венесуэлы и Перу​ разошлись миром в матче Кубка Америки

Сборная Венесуэлы сыграла вничью с Перу​ в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки.

Два гола перуанцев было отменено.

Во втором туре Венесуэла сразится с БразилиейПеру - с Боливией.

Венесуэла - Перу - 0:0

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Вильянуэва, Чансельор, Маго, Ринкон, Мурильо (Сотельдо, 84), Эррера, Морено (Эрнандес, 78), Саварино (Мачис, 69), Рондон.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Куэва (Флорес, 46), Йотун (Поло, 67), Гонсалес (Каррильо, 88), Тапия, Герреро, Фарфан.

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