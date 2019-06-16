Сборная Венесуэлы и Перу разошлись миром в матче Кубка Америки
Сборная Венесуэлы сыграла вничью с Перу в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки.
Два гола перуанцев было отменено.
Во втором туре Венесуэла сразится с Бразилией, Перу - с Боливией.
Венесуэла - Перу - 0:0
Венесуэла: Фариньес, Росалес, Вильянуэва, Чансельор, Маго, Ринкон, Мурильо (Сотельдо, 84), Эррера, Морено (Эрнандес, 78), Саварино (Мачис, 69), Рондон.
Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Куэва (Флорес, 46), Йотун (Поло, 67), Гонсалес (Каррильо, 88), Тапия, Герреро, Фарфан.
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