Сборная Венгрии и Сербия сыграли вничью в матче Лиги наций
Сборная Венгрии и Сербия сыграли вничью в матче Лиги наций.
Венгрия - Сербия - 1:1 (1:1)
Голы: Радоньич, 17 - 0:1, Кальмар, 39 - 1:1.
Венгрия: Дибус, Ланг, Беше (Шафер, 78), Ботка, Кечкеш, Кальмар, Надь, Собослои (Дьюрчо, 78), Шигер (Него, 58), Н.Николич (Кеньвеш, 57), Холендер (Хандья, 68).
Сербия: Дмитрович, Спаич, Миленкович, Тадич (Милинкович-Савич, 79), Лазович (Гачинович, 57), Гудель, Ристич (Младенович, 62), Лукич, Максимович (Груич, 62), Радоньич (Влахович, 79), Йович.
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