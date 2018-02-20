Сборная "Вильярреала" всех времен по версии Marca: эти "подводники" могли бы потопить любого
Авторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты "Вильярреала", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за "подводников". Вот как она выглядит.
Вратарь: ПЕПЕ РЕЙНА
Статистика выступлений за клуб: 138 матчей, 147 пропущенных мячей
Период выступлений за клуб: 2002-2005
Заслуги перед клубом: при нем "Вильярреал" впервые в истории вышел в Лигу Чемпионов, заняв третье место в чемпионате в сезоне 2004/2005. В том розыгрыше Ла Лиги он был признан лучшим вратарем.
Правый защитник: РОДОЛЬФО АРРУАБАРРЕНА
Статистика выступлений за клуб: 284 матча, 14 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2000-2007
Заслуги перед клубом: помог "Вильярреалу" стать третьим в Ла Лиге в сезоне 2004/2005, и выйти в полуфинал Лиги Чемпионов в дебютном выступлении "подводников" в турнире.
Центральный защитник: МАТЕО МУСАККИО
Статистика выступлений за клуб: 248 матчей, 7 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2010-2017
Заслуги перед клубом: помог "Вильярреалу" после вылета в Сегунду в сезоне 2011/2012 не только вернуться в Ла Лигу, но и стать регулярным участником еврокубков.
Центральный защитник: ДИЕГО ГОДИН
Статистика выступлений за клуб: 116 матчей, 4 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 2007-2010
Заслуги перед клубом: при нем "Вильярреал", заняв в сезоне 2007/2008 второе место в чемпионате, добился наивысшего результата в своей истории в Ла Лиге.
Левый защитник: ЖОАН КАПДЕВИЛЬЯ
Статистика выступлений за клуб: 181 матч, 19 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2007-2011
Заслуги перед клубом: при нем "Вильярреал", заняв в сезоне 2007/2008 второе место в чемпионате, добился наивысшего результата в своей истории в Ла Лиге.
Правый полузащитник: ХУАН РОМАН РИКЕЛЬМЕ
Статистика выступлений за клуб: 144 матча, 45 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2003-2007
Заслуги перед клубом: помог "Вильярреалу" стать третьим в Ла Лиге в сезоне 2004/2005, и выйти в полуфинал Лиги Чемпионов в дебютном выступлении "подводников" в турнире.
Центральный полузащитник: МАРКОС СЕННА
Статистика выступлений за клуб: 387 матчей, 37 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2002-2013
Заслуги перед клубом: помог "Вильярреалу" стать третьим в Ла Лиге в сезоне 2004/2005, и выйти в полуфинал Лиги Чемпионов в дебютном выступлении "подводников" в турнире. При нем "подводники", заняв в сезоне 2007/2008 второе место в чемпионате, добились наивысшего результата в своей истории в Ла Лиге
Центральный полузащитник: БРУНО СОРИАНО
Статистика выступлений за клуб: 415 матчей, 31 забитый мяч
Период выступлений за клуб: 2006-н.вр.
Заслуги перед клубом: при нем "Вильярреал", заняв в сезоне 2007/2008 второе место в чемпионате, добился наивысшего результата в своей истории в Ла Лиге. Кроме того, в сезоне 2008/2009 помог команде выйти в 1/4 финала Лиги Чемпионов и дважды - 1/2 финала Лиги Европы (2010/2011, 2015/2016).
Левый полузащитник: САНТИ КАСОРЛА
Статистика выступлений за клуб: 241 матч, 34 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2004-2006, 2007/2011
Заслуги перед клубом: помог "Вильярреалу" стать третьим в Ла Лиге в сезоне 2004/2005, и выйти в полуфинал Лиги Чемпионов в дебютном выступлении "подводников" в турнире. При нем "подводники", заняв в сезоне 2007/2008 второе место в чемпионате, добились наивысшего результата в своей истории в Примере. Кроме того, в сезоне 2008/2009 помог команде выйти в 1/4 финала Лиги Чемпионов, а в сезоне 2010/2011 - в 1/2 финала Лиги Европы.
Форвард: ДИЕГО ФОРЛАН
Статистика выступлений за клуб: 121 матч, 58 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2004-2007
Заслуги перед клубом: помог "Вильярреалу" стать третьим в Ла Лиге в сезоне 2004/2005, выиграв бомбардирскую гонку в чемпионате, и выйти в полуфинал Лиги Чемпионов в дебютном выступлении "подводников" в турнире.
Форвард: ДЖУЗЕППЕ РОССИ
Статистика выступлений за клуб: 190 матчей, 81 забитый мяч
Период выступлений за клуб: 2007-2013
Заслуги перед клубом: При нем "Вильярреал", заняв в сезоне 2007/2008 второе место в чемпионате, добился наивысшего результата в своей истории в Примере. Кроме того, в сезоне 2008/2009 помог команде выйти в 1/4 финала Лиги Чемпионов, а в сезоне 2010/2011 - в 1/2 финала Лиги Европы.
Главный тренер: МАНУЭЛЬ ПЕЛЛЕГРИНИ
Статистика во главе команды: 250 матчей, 119 побед, 73 ничьих, 58 поражений
Период руководства командой: 2004-2009
Заслуги перед клубом: под его руководством "Вильярреал" стал третьим в Ла Лиге в сезоне 2004/2005, вышел в полуфинал Лиги Чемпионов в своем дебютном выступлении в турнире, занял в сезоне 2007/2008 второе место в чемпионате, добившись тем самым наивысшего результата в своей истории в Примере. Кроме того, в сезоне 2008/2009 при нем команда вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
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