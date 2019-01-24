Сборная Японии обыграла Вьетнам и стала первым полуфиналистом Кубка Азии

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Сборная Японии обыграла Вьетнам и стала первым полуфиналистом Кубка Азии

Сборная Японии обыграла Вьетнам в 1/4 финала Кубка Азии.

Победный гол забил полузащитник голландского "Гронингена" Рицу Доан, реализовавший пенальти на 57-й минуте.

Вьетнам - Япония - 0:1.

Гол: пенальти Доан, 57 - 0:1.

Вьетнам - Данг Ван Лам, Доан Ван Хау, Куэ Нгок Хай, Буй Тьен Зунг, До Зюи Мань, До Хунг Зунг, Нгуен Чонг Хоанг (Нгуен Фонг Хонг Зуй, 63), Фан Ван Дык (Лыонг Сюан Чыонг, 75), Нгуен Куанг Хай, Нгуен Хюи Хунг (Нгуен Ван Тоан, 54), Нгуен Конг Фыонг.

Япония - Гонда, Йосида, Томиясу, Нагатомо, Эндо, Харагути (Инуи, 79), Сибасаки, Минамино (Сиотани, 89), Доан, Сакаи, Китагава (Осако, 72).

В полуфинале Япония встретится с победителем матча между сборными Китая и Ирана.

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